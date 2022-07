Was bringt uns der S-Link?

Im Leserbrief "Bürger sollten Sinn der Projekte überlegen" nennt Herr Dr. Zuzan den Sinn der geplanten U-Bahn: Pendler aus dem Flachgau sollen ohne Umsteigen zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt gelangen. Das wäre natürlich eine schöne Sache für die Pendler und ihnen grundsätzlich sehr zu gönnen - aber man möge auch den dahintersteckenden "Un-Sinn", ja, die gravierenden Nachteile für viele Menschen und die Stadt bedenken:

1. Das Objekt Rainerstraße 24 vis-à-vis dem Kieselgebäude soll wegen der Baustelleneinrichtung komplett abgerissen werden. Derzeit befinden sich dort über 20 gut florierende Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister und Gastronomien, die meisten davon Familienbetriebe. Was erklärt man einem Menschen, der sein ganzes in Österreich Erspartes in sein kleines Lokal gesteckt hat, fleißig arbeitet, Steuern zahlt - und jetzt um seine Existenz bangt? "Die Pendler müssen dann beim Bahnhof nicht umsteigen."

2. Die Stadt wird durch das Projekt über Jahre in ihren Kernbereichen zur Baustelle. Was sagt man den Touristen, die in dieser Zeit Salzburg wohl kaum besuchen werden? Und den Gastronomen, Fremdenführern, Veranstaltern, Geschäftsleuten - kurz, allen, die in dieser Zeit Umsätze einbüßen werden und vielleicht zusperren müssen? "Die Pendler müssen dann beim Bahnhof nicht umsteigen."

3. U-Bahn-Stationen an sensiblen Stellen der Altstadt werden nicht ausbleiben (sonst wäre das ja noch unsinniger). Wir dürfen keine Lifte in entsprechend geschützte Objekte einbauen, keine Geschäftsbeschriftungen auf unseren Häusern anbringen, wo und wie wir wollen, aber U-Bahn-Stationen in der Innenstadt - das geht trotz der schützenswerten Schönheit der Stadt? Denn: "Die Pendler müssen dann beim Bahnhof nicht umsteigen."

4. Wir müssen Pflegeheime, Spitalsabteilungen und Kindergärten schließen, weil das Geld fehlt, um Pflegekräfte, medizinisches und pädagogisches Personal angemessen zu bezahlen. Was sagen wir den Alten, den Kranken, den Kindern, den Eltern, wenn das Geld stattdessen in das U-Bahn-Projekt fließt? "Die Pendler müssen dann beim Bahnhof nicht umsteigen."

5. Wir haben einen Krieg in Europa, dessen Auswirkungen täglich an der Tankstelle, im Lebensmittelgeschäft - überall! - spürbar sind und die wir noch härter spüren werden. Wie wird die öffentliche (also unsere) Hand das abfedern können, wenn wir uns über Generationen für dieses U-Bahn-Projekt verschulden? Aber: "Die Pendler müssen dann beim Bahnhof nicht umsteigen." Wenn sie dann noch Arbeitsplätze in der Stadt haben . . .

Ist die Bequemlichkeit, nicht beim Bahnhof aus- und in eine der zahllosen Buslinien, die die Stadt in jeder möglichen Richtung befahren, umzusteigen, das alles wert? Wollen das die Menschen wirklich? Können wir uns das leisten?

Und selbst, wenn niemand, auch keines der unterminierten Altstadtgebäude, zu Schaden käme, wenn die U-Bahn gratis und ohne Baustelle vom Himmel fiele, wenn keine U-Bahn-Stationen das Stadtbild beeinträchtigen würden: Werden die Pendler nicht vielleicht dennoch von der U-Bahn-Station aus einen Bus nehmen müssen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen? Ein öffentliches Verkehrsnetz kann nie gewährleisten, dass jeder von der Haustür zum Arbeitsplatz gebracht wird, ohne umzusteigen. Was wäre also wirklich für die Mehrheit gewonnen?



Dr. Caroline Liebscher-Hübel, 5020 Salzburg