Was denken sich die Wählerinnen und Wähler?

In der Stadt Salzburg wird die Kommunistische Partei zweitstärkste Partei. Ich denke, die Wählerinnen und Wähler kennen die Ideologie und vor allem die Geschichte dieser Partei überhaupt nicht. Wie viele Millionen Menschen litten und leiden heute noch unter der Diktatur der Kommunisten auf dieser Welt? Wie viele Menschen wurden von dieser Partei ermordet? Alle Menschen, die am Sonntag die Kommunisten gewählt haben, sollten einmal in ein kommunistisch geführtes Land gehen und dort die Zustände anschauen und vor allem auch erleben. Was macht der russische Präsident Putin in Moskau beziehungsweise in der Ukraine? Er, der zeit seines beruflichen Lebens für den kommunistischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und so eine Partei erreicht im Land Salzburg über 11 Prozent. Dies nur einfach zum Nachdenken.

Franz Abbrederis, 6830 Rankweil