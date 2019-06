Was denkt man sich dabei, diesen Platz zu schottern?

Als Laie fragt man sich: Es vergehen dreizehn Jahre, damit so ein stümperhaftes Ergebnis herauskommt? Seien wir uns ehrlich: Dieser Schotterplatz ist eine Schande für die reiche Stadt Salzburg. Da wird jahrelang herumgestritten und dann einigt man sich auf Schotter, der dazu noch stinkt. Gut, der Gestank wird vergehen, aber was bleibt ist Schotter. Schotter! Im Zentrum einer Stadt, die sich Weltkulturerbe nennen darf. Man stelle sich vor, im Zentrum von Florenz vor dem Duomo läge anstelle der schönen Pflasterung schnöder Schotter. Genau, das ist undenkbar. Aber Salzburg lässt einen Platz um sage und schreibe fünf Millionen Euro schottern. Um diese Summe wäre wohl eine bestmögliche Pflasterung möglich gewesen, die dem wunderbaren Ambiente rundherum nicht nur gerecht geworden wäre, sondern dieses noch verschönert hätte. Was also denkt man sich dabei, diesen Platz zu schottern? Es ist wirklich eine Salzburger Tragikomödie.





Hans Mayrhofer, 4894 Oberhofen am Irrsee