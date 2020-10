Was die Ökonomie angeht, ist der Papst auf dem Holzweg

Ich bin aus der Kirche ausgetreten und daher unverdächtig ein fanatischer Befürworter der katholischen Kirche und des Papstes zu sein. Aber es ist wohl offensichtlich, dass nicht "der Papst und seine Berater an ökonomischen Zerrbildern festhalten, die mit der Wirklichkeit nichts zutun haben", sondern Herr Wiens. Dazu nur einige Bemerkungen: Was hat denn die letzte Wirtschaftskrise ausgelöst? Es war das freie wüten eines entfesselten Kapitalmarktes, der mit einer Realwirtschaft nichts mehr zu tun hat und die nächste Blase baut sich schon wieder auf. Die multinationalen Konzerne verschieben ihr Geld so, dass sie für ihre Milliarden Gewinne nur ein paar Prozent zahlen müssen. Nicht nur, dass die Politik dem hilflos gegenüber steht, sie biedert sich solchen Konzernen auch an, damit sie nur die nationalen niedrigen Steuern zahlen brauchen. Die EU hat bis heute kein Gesetz auf den Weg gebracht, dass die Gewinne dort zu versteuern sind, wo sie anfallen, ebenso wenig eine Finanztransaktionssteuer die dem Wahnsinn auf den Kapitalmärkten etwas entgegensteuern würde. Was meint Herr Wiens damit, dass der Staat Ungleichheiten des Marktes ausgleicht: Rund 2000 Menschen verfügen über ca. 10 Billionen Dollar, damit verfügt jeder einzelne der 2000 über rund 5 Milliarden. Ob Deutschland, Österreich, China oder die USA: Überall ist es so, dass wenige Prozent der Menschen über einen Großteil des Gesamtvermögens verfügen. Geradezu lächerlich ist die Behauptung, dass die Staaten ausreichend für Schäden an der Umwelt bezahlen.





Mag. Dr. Karl Hoffmann, MAS, 1100 Wien