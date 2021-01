Was erwartet die EU?

Ende der 1990er Jahre hat die EU beim EuG Klage gegen AstraZeneca wegen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Medikaments Losec angestrengt.

2010 wurde die Klage im wesentlichen vom EuG bestätigt. Auch eine Strafe von EUR 52 Mio. soll verhängt worden sein.

Der behauptete Vertragsbruch bei der Impfstofflieferung gegen Covid-19 erscheint somit in einem ganz anderen Licht. Zahnlose Aufforderungen unserer Politiker, wie "Vertrag muss eingehalten werden", sind sinnlos und entbehrlich. Konzerne reagieren nur auf Margen und Aktienkurse. Daher bei Vertragsbruch Vermögen einzufrieren, auf den (nicht gelieferten) Impfstoff zu verzichten und den Konzern mit einem Handelsverbot in der EU zu sanktionieren, würde bei solch unzuverlässigen Vertragspartnern wie AstraZeneca ankommen. Das Risiko, dass der Konzern einen eventuellen Rechtsstreit gegen solche Sanktionen überlebt und nicht von der Konkurrenz assimiliert wird, ist gering. Nur muss so etwas schnell passieren - leider dauert die Diskussion in der EU ob wir das machen im Regelfall so lange, dass sowieso alles vorbei ist.

Wie schaut es übrigens mit Alternativen aus, hat sich überhaupt jemand in der EU mit Sputnik V und anderen Alternativen auseinandergesetzt?

Wolfgang Mattischek, 5020 Salzburg