Voll Freude muss ich diesen Leserbrief schreiben. Die Folder, die in unseren Kirchen anlässlich Allerheiligen/Allerseelen aufliegen und zum Gebet am Grab unserer Lieben einladen, übertreffen alles bisher Dagewesene. So soll Kirche sein: tröstend, liebevoll und vor allem lebensnah. Ein großes Danke den Gestaltern!

Elisabeth Haberl, 5165 Berndorf