Das Thema Kopftuchverbot nachlesen auf: www.sn.at/82977433 [Anm. d. Red.]. Wenn ich in einem Land mit anderen Gesetzen als in meinem Heimatland leben will, dann muss mir klar sein, dass ich mich an die dort herrschenden Gesetze halten muss. Wenn ich als Frau z.B. in den Iran nur als Besucherin reisen will, muss ich mich an das Gesetz dort halten und entsprechende Kleidung tragen. Möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich dort in meinem ausgeschnittenen Sommerdirndl erscheinen würde. Was gibt es da noch zu fragen und sogar noch ein Obergericht zu beschäftigen?

Wilhelmine Reindl, 5142 Eggelsberg