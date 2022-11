Was hat sich die FIFA bei der WM-Vergabe nur gedacht?

Die in Kürze beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zeigt, dass im modernen Fußball einiges falsch läuft. Die Liste an Skandalen ist bekanntlich sehr lange: Korruption bei der Vergabe, Menschenrechte werden mit Füßen getreten, miserable Arbeitsschutzrechte, überwachte Frauen, tote Gastarbeiter auf den Baustellen. Was hat sich die FIFA-Elite bei der WM-Vergabe an Katar nur gedacht? Mit diesen Dingen im Hinterkopf kann das eigentlich niemand genießen. Es ist einfach traurig, aber es geht hier nicht mehr um den Sport und das Verbindende, sondern einzig und allein um den Profit. Eine Weltmeisterschaft sollte für alle sein. Das Geschlecht, die Hautfarbe oder die Sexualität sollten dabei keine Rolle spielen. Mir wird schlecht, wenn die protzigen Stadien im Wüstenstaat gezeigt werden und ich an die verstorbenen Gastarbeiter und deren Familien denken muss. Obwohl ich ein großer Fußballfan bin, werde ich mir kein Spiel dieser WM ansehen und bin maßlos enttäuscht über eine derartige Fehlentscheidung beim Austragungsort eines so großen und wichtigen Sportereignisses.

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd