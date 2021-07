Was heißt homophob?

Peter Gnaiger wirft dem Vatikan in seinem Artikel "Lasst sie in Ruhe!" (SN, 10.07.) Homophobie vor. Als Beleg dient ihm die vatikanische Protestnote gegen einen italienischen Gesetzesantrag zur Vermeidung von Geschlechterdiskriminierung. Dass der Heilige Stuhl darin eine unzulässige Einschränkung der kirchlichen Meinungsäußerungsfreiheit und somit eine Verletzung des Konkordats ortet, entspricht für Gnaiger einer "seltsamen Logik", da dieses Gesetz ja nur diskriminierende Handlungen unter Strafe stellen wolle. Seiner Ansicht nach argumentiere der Vatikan damit an der Sache vorbei. Gnaiger erwähnt jedoch noch nicht, dass sich die kirchlichen Bedenken auf den viel zu vage formulierten Diskriminierungsbegriff beziehen. Immerhin ließe sich mit einer engen Auslegung des Begriffs die gesamte kirchliche Lehre kriminalisieren, die homosexuelle Handlungen bekanntlich aus theologischen und naturrechtlichen Gründen missbilligt. Den Nachweis, dass diese Sorge nicht unbegründet ist, liefert der besagte Artikel selbst. Denn an einer sprachlichen Differenzierung scheint auch Gnaiger kein Interesse zu haben. Schließlich liefert auch er keine Definition von Homophobie, sondern subsumiert darunter alle Haltungen und Verhaltensweisen, die offensichtlich nicht uneingeschränkt für LGBT-Rechte eintreten. Entweder man ist dafür oder dagegen. Er entlarvt damit den Begriff endgültig als politischen Kampfbegriff. Das verrät schon die Begrifflichkeit. Eine Phobie ist eine Angststörung. Mit dem Begriff wird folglich jede Kritik an der Homosexuellenbewegung pathologisiert. Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass die Interessensvertretungen Homosexueller ideologiefrei agieren würden. In Wahrheit ist hier zumindest auf institutioneller Ebene eine starke genderideologische Durchdringung mit ausgeprägter gesellschaftspolitischer Agenda festzustellen. Wenn also jede Kritik an den Zielen der Homosexuellenbewegung homophob ist, wird eine politische Ideologie für unangreifbar erklärt. In modernen Demokratien sollte für politische "Sakrosanktheit" kein Platz sein. Besonders traurig stimmt dann, wenn der Qualitätsjournalismus, der sich als Kontrollinstanz (vierte Macht im Staat) sieht, durch weltanschauliche Befangenheit an der Einengung des Meinungskorridors aktiv mitarbeitet. Sed quis custodiet ipsos custodes?



Mag. Dr. Jürgen Steinmair, 2020 Hollabrunn