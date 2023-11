Zu "Der Nikolaus soll nicht in den Kindergarten" (7. 11.): Seit Beginn des 6. Jahrhunderts in Europa verehrt, u. a. der Schutzpatron der Kinder und Schüler, eine fröhliche Gestalt mit Geschenken sei wegen Diversität und kultureller Unterschiede in einem Kindergarten nicht willkommen. Was ist mit der Integration, von der wir jeden Tag hören und lesen? Kulturelle Integration - Menschen aus einer Kultur übernehmen das Wesen einer anderen Kultur, behalten aber ihre eigene Kultur bei.

Auch ich war eine Immigrantin und stolz darauf, in Österreich zu leben. Obwohl ich nur über geringe Deutschkenntnisse verfügte und nicht der Kirche angehörte, war ich neugierig darauf, mein neues Land kennenzulernen und zu erleben. Einer der magischsten Momente war es, auf dem Friedhof von St. Peter zu sein, als das Bläserensemble vom Mönchsberg aus Weihnachtslieder spielte. Einfach zauberhaft.

Umso mehr verstehe ich diejenigen nicht, die hier leben wollen, als wären sie noch in ihrem Heimatland. St. Nikolaus zu erleben heißt nicht, dass man einen Weihnachtsbaum aufstellen muss. Bitte: Machen Sie neue Erfahrungen, lernen Sie neue Menschen kennen, lernen Sie die Kultur Ihres neuen Landes kennen!

Theresa McDougall-Oeser, 5020 Salzburg