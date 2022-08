Was ist an dieser Entscheidung beachtlich?

Zu "Die Kritik ist bevormundend": Lieber Herr Michael Vereno, ich weiß nicht, welche aggressive Kritiken Sie über die Jungfrauenweihe in Salzburg gelesen haben, ich kenne nur die Leserbriefe in den SN dazu und hier wird in keinem einzigen die von Frau Lang gewählte Lebensform kritisiert oder gar sie selbst entmündigt.

Es steht in unserer Demokratie allen frei zu leben, wie sie wollen und der Garten Gottes auf dieser Erde ist diesbezüglich bunt, das ist gut so. Auch die Tatsache, dass Frau Lang ihre Entscheidung, ein Leben lang auf Geschlechtsverkehr verzichten zu wollen, mit einem Fest bestätigen möchte, sei ihr unbenommen.

Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie und auch der Herr Erzbischof Lackner so naiv sein sollten, dass Sie nicht erkennen, dass so ein Fest, das medial so aufgeblasen und im Dom gefeiert wird, auch ein Zeichen an die Welt ist. Es bedeutet: So wollen wir (die Kirche) unsere Frauen! Jungfrauen sollten sie sein, das ist vorbildhaft! "Eine beachtliche Entscheidung im Jahr 2022"! Was genau ist daran beachtlich?

Für mich ist es eine beachtliche Entscheidung, wenn alleinerziehenden Mütter sich mühsam durch das Leben kämpfen und versuchen, ihren Kindern eine Zukunft zu ermöglichen - sie werden nicht im Dom geweiht! Ganz zu schweigen von der Liebe homosexueller Menschen zueinander!

Ich bedanke mich hier auch für jene Leserbriefe in den letzten Tagen, die von anderen auch in der Kirche arbeitenden Menschen verfasst wurden, denen - so wie auch mir - das Christentum ein Anliegen ist. Auch das ist Kirche, nicht nur der Erzbischof!

Gut, dass Jesus auferstanden ist, er müsste wohl im Grab rotieren, weil diese Kirche, die ja die seine sein will, im Jahr 2022 offenbar zumindest zu einem guten Teil immer noch für Männermacht steht, was ihm, wenn wir den Evangelien glauben dürfen, gar nicht gefallen kann!



Monika Thurner, 4810 Gmunden