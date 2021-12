Was ist daran sinnvoll?

OK, wir haben jetzt wenigstens Entscheidungen, mit welchen Öffnungsschritten der Lockdown für Geimpfte beendet wird. Aber macht das wirklich Sinn, dass es für jedes Bundesland eigene Regeln gibt? Noch dazu länderbezogen welche, die rein von den Infektionszahlen her einfach nicht logisch sind? Wien hat seit Monaten die besten Zahlen und bleibt vorsichtig, Tirol und Vorarlberg haben die schlechtesten Werte und öffnen jetzt komplett. Dazwischen dann die anderen Länder. Da kennt sich doch niemand mehr aus und es zeigt mir einfach, dass angesichts so einer Krise die Bundesregierung das absolute Sagen haben muss. Überhaupt wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, angesichts unseres kleinen Staates Österreich darüber aktiv nachzudenken, ob es überhaupt neun Landesregierungen inklusive Landesverwaltungen braucht. Ein aufgewerteter Bundesrat als Vertretung der "Bundesländer" bei der Gesetzgebung für Österreich sollte reichen, im Moment ist er ohnehin nur ein "steuerbares Anhängsel". Gerade diese Viruskrise zeigt klar auf, wie es alle Landeshauptleute schaffen, uns als Bevölkerung komplett zu verunsichern!



Günter Österer, 5020 Salzburg