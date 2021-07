Was ist eigentlich los mit uns?

Wir folgen auf Weisung von "oben" in puncto Bildung unsere Zukunft dem Credo der Digitalisierung unter - wer muss schon kopfrechnen oder rechtschreiben können. Wir zahlen brav Steuern, deren Verwendungszweck wir kaum beeinflussen können und der sich uns oft genug nicht erschließt. Wir lassen widerstandslos zu, dass man den intellektuellen Größen zwar Plattformen zur Diskussion zugesteht, aber gar nicht daran denkt, den Sachzwängen gemäß Taten zu setzen. Wir besprechen betreten die um sich greifende Frustration heranwachsender Generationen bezüglich "Umweltsicherung", weisen aber jede Verantwortung im selben Atemzug von uns.

Da passt das neuentdeckte Liebkind jeder Stammtischrunde, die COVID-Impfung, eigentlich perfekt ins Bild. Das Thema erfüllt gleich mehrere Aufgaben. Es lenkt wunderbar von wesentlicheren ab (Umwelt, Jugend etc.) Es füllt ganze Fernsehabende in der klassischen "sauren Gurken Zeit", und es tut vor allem eines: Es gibt vielen seit langem wieder einmal das Gefühl, frei entscheiden zu können/müssen. Die Politik scheut klare Worte - die alte Angst vor Stammtischen - so wird die einfachste Lösung schlicht nicht umgesetzt: Die Impfung! Die Freiheit des einzelnen ist doch aber dem Gemeinwohl unterzuordnen!? Wer sich weigert, sollte einen entsprechend höheren Krankenversicherungsbeitrag zahlen müssen. Schließlich verursacht er auch den nächsten Lock-down mit und damit enorme Kosten für die Gesellschaft... also uns? So hätte jeder die freie Wahl und die Entscheidungsträger dieses Landes wieder Zeit, unsere Zukunft zu retten.



Mag. Pamela Prober, 2620 Neunkirchen