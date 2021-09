Was ist eigentlich wirklich wichtig?

Ich lese in den SN (23. 9.), dass rund ein Drittel der 40 Gemeinderäte zu den NS-belasteten Straßennamen Stellung bezogen haben. So viel Interesse an der eigenen Geschichte ist überaus lobenswert, obschon ich der Meinung bin, dass eine erklärende Zusatztafel ausreichen sollte den Sachverhalt zu klären. Eine Umbenennung wäre ja doch nur eine Geschichtsklitierung! Soweit zu den Toten!

Was aber die Lebenden betrifft, so lese ich auf der selben Seite über die Zustände in Kindergärten und Krabbelstuben und traue meinen Augen nicht. Da versucht Frau Klambauer ab 20 (!) Kinder eine zweite volle Betreuungskraft gesetzlich vorschreiben zu lassen. Ja, gibt es diese nicht schon längst? Und wenn nicht, brennt diese Problematik nicht viel mehr allen Gemeinderäten unter den Fingern als irgendwelche Straßennamen? Das sind unsere Kinder, um die es hier geht - unsere Zukunft und nicht eine Vergangenheit!

20 Kinder als Richtzahl! Mitunter reicht ein Kind, um den letzten Nerv zu kosten. Und wenn jetzt noch jemand sagt, das ginge ihn nichts an, dann möchte ich höflich daran erinnern, dass ein jeder - mit oder ohne eigene Kinder - mit hoher Wahrscheinlichkeit - so er nicht vorher stirbt - in die Situation kommen wird darauf angewiesen zu sein, von eben diesen ehemaligen Kindern gepflegt und versorgt zu werden, die derzeit nur unter Bedingungen notdürftig versorgt werden, die einfach lächerlich sind. Das ist ein simples Aufbewahren, um nicht von einem Verwahren in einer Schließzelle zu reden.

Nochmals: Man tut nicht diesen Kindern etwas Gutes, man tut sich selbst und seiner Zukunft etwas Gutes, eine Zukunft, die schneller da sein wird, als man glaubt.

Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee