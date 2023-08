Was ist ein Pensionsgeschenk?

Wenn ein Herr Loacker von den NEOS davon spricht, dass "Schluss sein muss mit Pensionsgeschenken", so empfinde ich dies als Frechheit. Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich den Ruhestand mehr als verdient haben, als geldgierige Personengruppe an den Pranger zu stellen, ist mehr als entwürdigend. Die prognostizierten 9,7 Prozent Pensionserhöhung entsprechen ohnehin nur der Inflationsabgeltung des letzten Jahres. Die heutigen Pensionisten kannten in der Mehrheit keine jetzt angedachte 32 Stundenwoche, keine Life-Work- Balance, mehrmals Urlaub im Jahr, sondern genau das Gegenteil. Da wurde oftmals zehn bis zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche am Bau oder in der Fabrik geschuftet, im Gastgewerbe ohne freien Tag eine Saison lang durchgearbeitet und jetzt soll eine gesetzlich verankerte Pensionserhöhung ein Geschenk sein.

Dafür fehlt mir jegliche Einsicht.

Herbert Nill, 5671 Bruck