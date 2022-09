Was ist eine Kochkiste?

Nachdem ja zur Zeit in unseren Räumen 19 Grad eifrig mit erhobenem Zeigefinger und Androhung grausligen Strafen (siehe Schweiz) bei Nichteinhaltung eine beispiellose Angstmacherei uns zugemutet werden, erhebt sich die Frage: Ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass man uns das Kochen verbietet - vielleicht drei Mal in der Woche und ansonsten ist kalte Küche angesagt? Da lobe ich mir die alte "Kochkiste" = eine große Obstkiste ausgepolstert mit Daunenkissen. Man bettet einen Topf mit halbgarem Essen hinein und lässt es einfach nachgaren. Schon im ersten Weltkrieg und dann im und nach dem zweiten wurde dieses "Verfahren" erfolgreich zum Strom-, Gas- und Holzsparen angewendet.





Carola Feichtenschlager, 5280 Braunau