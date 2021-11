Was ist los im Hause Österreich?

Chaos, Kränkung, Herabwürdigung, Beleidigung, Erniedrigung, Zank, Querelen, Hickhack, Hader, Zwiespalt, Streit, Diffamierung, Rufschädigung, Schmähung, Verleumdung, Chats, Beschimpfung usw., usw. Das ist nicht etwa nur eine Aufzählung von Wörtern, sondern das ist gelebter Alltag in unserer derzeitigen Politik. Man hat das Gefühl, Bund, Länder, Parteien, Organisationen, Staatsbetriebe, keiner kann mehr mit dem anderen und leider macht sich das auch immer mehr in der Bevölkerung bemerkbar.

Wie konnte es nur dazu kommen. Ist wirklich die Pandemie an allem schuld? Ist es nur ein Merkmal unserer modernen Zeit oder hat es vergleichbares schon immer gegeben?

"Da streiten sich die Leut' herum, oft um den Wert des Glücks; der Eine heißt den Andern dumm, am End' weiß keiner nix" so 1834 in einem Lied von Ferdinand Raimund. Warum kommt mir jetzt ausgerechnet noch eines aus derselben Zeit in den Sinn, nämlich "Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit". Der Ton macht bekanntlich die Musik. Es hilft alles nichts; wir müssen wieder zurück zu einer verträglichen Alltagskultur. Sollten wir nicht gerade jetzt an einem Strang ziehen? Versuchen wir es wenigstens!

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf