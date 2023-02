Was ist los mit den Großparteien?

Jahrzehnte lang regierten die Großparteien ÖVP und SPÖ. In dieser Zeit gab es viel Wohlstand. Es wurde von beiden Parteien auf die Arbeitgeberseite, sowie auf Arbeitnehmerseite Rücksicht genommen. Die Kurz-Ära hat das alles vernichtet. Stillstand, Streit und Anpatzen waren seine Schlagwörter, mit der Kurz die Politik in Österreich veränderte. Seit dieser Zeit sehe ich keine sachliche Politik mehr, die für unser Land und unseren Menschen hilfreich ist. Jeder gegen jeden, sinnlose Schlagwörter, Verunsicherung der Menschen prägen schon seit Jahren unsere Politik. Und dann rühmen sich die "Politiker" selber immer wieder; es ist uns ein Meilenstein in der Geschichte Österreichs gelungen ... Frage mich immer wieder bei was.

Diese "Politik" nützt auch sämtliche Kleinparteien. In Salzburg schafften sogar die Kommunisten den Listenplatz. Die Wahlen in Kärnten und Salzburg werden es zeigen, ob Spaltung und Hassverbreitung oder eine gute gemeinsame Zusammenarbeit der zwei Großparteien wieder in Zukunft unser Land souverän regieren wird.

Kurt Hofer, 5102 Anthering