Was ist los mit der SPÖ!

Denk ich an Österreich in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.

Die türkis-blaue Regierung unter Kanzler kurz nagt beinahe täglich an den Grundpfeilern unserer Verfassung. Eigentlich sind es die FPÖ-Minister, allen voran Herbert Kickl, die sich einen Teufel um Grundrechte, Menschenrechte, den Vorrang des Nationalrats bei der Gesetzgebung, Einwände von Experten, Richtern, von Österreich mit gestaltetes europäisches Recht usw. scheren. Und der Kanzler schweigt und genießt die freie Hand bei der Entlastung der Unternehmer, restriktiver Sozialpolitik und Zurückdrängung des Arbeitnehmereinflusses in der Sozialversicherung. Es macht sich soziale Kälte breit und das Land wird immer mehr gespalten in Asylantenhetzer und sog. Gutmenschen. Aber die brutale Asylpolitik der Regiering ist selbst den Anhängern von eingeschränkten Rechten für Flüchtlinge zuviel. Die Abschiebung von gut integrierten Lehrlingen läuft auch den Interessen der an Facharbeitern armen Wirtschaft zuwider. Und die Türkisfärbung der einst christlich-sozialen ÖVP ist vielen eingefleischten "Schwarzen", denen es um mehr als um Macht geht, unerträglich (siehe Arno Gasteiger).

Das Ausscheren aus dem Migrationspakt z.B. rückt Österreich auch international ins rechte Eck. Derart polarisierende Politik braucht Widerstand. Und was macht die SPÖ. Anstatt Aufschrei, Verteidigung der Menschenrechte und Interessen der Arbeitnehmer, überholt ihr Rechtsaussen Doskozil den Innenminister rechts, indem er die Ausweitung der Präventivhaft auch auf Österreicher fordert. Man muss natürlich eine Debatte über verschärftes Vorgehen gegen kriminelle Ausländer führen, muss aber die Beseitigung von Grundrechten auf Verdacht hin strikt zurück weisen. Und die Chefin? Rendi-Wagner fällt nichts anderes dazu ein, als eine Taskforce abzuwarten. Erbärmlich! Keine vehemente Kritik, weder der Regierung noch der eigenbrötlerischen Abweichler in den eigenen Reihen. Man weiß nicht mehr, wofür die SPÖ eigentlich steht. Rendi-Wagner äußert sich kaum, wird überhaupt nur mehr peripher wahrgenommen. Für einen funktionierenden Parlamentarismus ist eine engagierte Oppositionspolitik aber unerlässlich. Wer soll sie führen, wenn nicht die mit Abstand größte Oppositionspartei. Noch habe ich Hoffnung, dass geschichtsbewusste Parteigranden die Zeichen der Zeit erkennen und entschlossen und geschlossen gegen eine Entwicklung ankämpfen, an deren Ende schon einmal unsagbares Leid gestanden ist. Politik kann sich sehr schnell in die eine oder andere Richtung entwickeln. Wir sollten dies aus der Geschichte wissen. Noch ist es Zeit. Wehrtet den Anfängen!

Erwin (Vinci) Müller, 5020 Salzburg