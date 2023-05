Was ist ME/CFS?

ME/CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung. Alltägliche Dinge wie Kochen, Autofahren, Fernsehen ect. funktionieren plötzlich nicht mehr, weil dazu die Kraft fehlt und diverse Symptome verstärkt werden. An Arbeiten ist nicht einmal zu denken. Schwerstbetroffenen ist es nicht einmal mehr möglich, Tageslicht zu ertragen - sie liegen in abgedunkelten Zimmern, oft mit starken Schmerzen und müssen rund um die Uhr gepflegt werden!

Die Krankheit wird oft als sehr "hinterhältig" beschrieben, denn körperliche oder mentale Anstrengung verursachen typischerweise erst zeitverzögert eine Zustandsverschlechterung. Somit wird einem auch sehr schnell klar, dass die sonst so erfolgreiche Bewegungstherapie in den Rehakliniken kontraproduktiv ist und leider zum Albtraum vieler Betroffener wird. Verschiedene Erreger sind mittlerweile als häufigste Auslöser bekannt, darunter Herpesviren wie das Epstein-Barr-Virus, Dengue- oder Influenza-Viren und leider nun auch häufig das Coronavirus.

ME/CFS gehört zu den letzten großen Krankheiten, die kaum erforscht sind - und das, obwohl es weltweit vor der Pandemie bereits etwa 17 Millionen betroffene Menschen gab. Es muss dringend in die Forschung investiert werden, denn abgesehen vom menschlichen Leid verursacht ME/CFS durch die Erwerbslosigkeit der großteils jungen Betroffenen auch einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden.

Regina Leimüller, 5204 Straßwalchen