Was ist mit den Maturaklassen?

In Bezug auf das Umstellen auf Distance Learning für alle Schulen in Bad Hofgastein möchte ich in diesem Leserbrief Stellung nehmen, denn diese Maßnahme scheint, wie die letzte, undurchdacht und die Folgen wurden von der Landesregierung nicht ausreichend gut - besser gesagt gar nicht - miteinberechnet. Klarheit darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll, ist derzeit nicht vorhanden.

Die erste Frage, die derzeit offen ist: Können die für die nächsten zwei Wochen anberaumten Schularbeiten und Tests durchgeführt werden? Gibt es besondere Regeln, die beachtet werden müssen, oder gilt selbiges wie immer? Diesbezüglich gibt es keine klaren Vorgaben durch die Entscheidungsträger/-innen.

Dann hinterfrage ich ganz stark, ob die Maturaklassen bei Verordnung dieser Maßnahme berücksichtigt wurden, denn derzeit scheint dies nicht der Fall zu sein. Aber genau das ist ein Problem, denn die Maturantinnen und Maturanten stehen derzeit unter besonders hohem Druck - mehr als andere Jugendliche zurzeit. Die Freude über die Anpassungen bei den mündlichen Prüfungen wurde durch die Unsicherheit, wie es nächste Woche weitergeht, konterkariert. Außerdem gäbe es zusätzlichen Förderunterricht für die Maturaklassen im Ausmaß von zwei Wochenstunden, aber dieser darf gemäß Erlass nur in Präsenz stattfinden - ein klarer Nachteil für die Maturantinnen und Maturanten des BORG Bad Hofgastein. Ein Nachholen dieser Förderstunden, sobald es wieder Präsenzunterricht geben sollte, sei nicht zulässig - auch sehr fragwürdig.

Alles in allem kann man der Landesregierung in Bezug auf Bildungspolitik schon ein frühzeitiges Abschlusszeugnis ausstellen, aber zufriedenstellend dürfte jenes nicht ausfallen.

Klare und umfangreiche Informationen - mehr fordern wir nicht, aber stattdessen werden nur unzureichende Informationen ausgegeben, sodass der Stress bei den Schülerinnen und Schülern, besonders bei den Maturantinnen und Maturanten, weiter ansteigt.



David Kohlmayr, Schulsprecher des BORG Bad Hofgastein