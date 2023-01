An der ganzen Diskussion und an den Beiträgen stört mich die Eingrenzung der Kinderbetreuungsplätze auf die vorschulische Kinderbetreuung.

Was ist mit den Volksschulkindern? Darüber hört man wenig. In unserem Wohnort können Kindergartenkinder ab 7.00 Uhr betreut werden, nachmittags endet die Betreuung um 16.30 Uhr. Es gibt Ferienkindergarten für den Großteil des Jahres. Alles gut?

Wenn das Kind in die Volksschule kommt, schaut es anders aus. Schule ab 7.45 Uhr, Nachmittagsbetreuung bis maximal 16.00 Uhr. In der schulfreien Zeit unter dem Jahr (Herbstferien, Weihnachten, Semester, schulautonome Tage, Ostern) hat es bis jetzt keine Betreuungsangebote gegeben. Nein, wir wohnen nicht in einer schwarzen Gemeinde, wir leben in Zell am See (roter Bürgermeister.



Wolfgang Moser, 5700 Zell am See