Was ist mit den Wählern los?

Was bitte ist denn plötzlich mit den Wählerinnen und Wählern in unserem Land los? Da wählen doch tatsächlich in Salzburg (!), einem seit eh und je als bürgerlich eingestuftem Bundesland, über 11% die Kommunisten! In der Stadt Salzburg noch weit mehr! Und ich dachte, Graz wäre bereits ein dramatischer Weckruf gewesen. Was wird denn neuerdings im Unterrichtsfach politische Bildung in den Schulen über den Kommunismus berichtet? Hunderte Millionen (!) Menschen mussten bekanntlich in verschiedenen Ländern unserer Erde durch Kommunisten bzw. kommunistische Regime qualvoll sterben - und jeder zehnte Salzburger Wähler hat sein Kreuz am Sonntag freiwillig bei dieser Partei gemacht?

Kritik an den "alten" Parteien ist völlig verständlich und auch zu akzeptieren - aber ausgerechnet Kommunismus als Antwort?

Ich bitte alle Medien im Lande ganz höflich, vermehrt über die fürchterlichen Untaten des Kommunismus in den letzten 100 Jahren aufklärend zu wirken, denn da scheint es offensichtlich eine gröbere Bildungslücke zu geben.



Werner Hardt-Stremayr, 9520 Annenheim