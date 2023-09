Warum beschränkt sich die Gedenkkultur (Bild und Text "Gedenksteine für jüdische Nazi-Opfer" vom 14. 9. 2023) auf mittlere und größere Städte? Wurden in ländlichen Gebieten keine Juden, Regimekritiker u. a. verschleppt und ermordet?

Gedenksteine wären in diesen Gebieten nicht zweckmäßig. Die Kriegerdenkmäler könnten leicht mit den Namen dieser Opfer aufgewertet werden - was spricht dagegen?



DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz