Was ist mit der Verkehrsbelastung?

In seinem Beitrag "Nach dem Baggern wollen Walser baden" (SN, 21. 11. 22) zählt Thomas Auinger sehr sachlich Argumente für und gegen einen Badeplatz beim Auschneidersee an, die von den politischen Mandataren dafür und dagegen ins Treffen geführt werden. Ja, dieses Thema wird in gewissen Zeitabständen oder bei herannahenden Gemeindewahlen zum Köcheln gebracht. Ich erinnere mich, es war um 1980 ein heißes Eisen. Damals hat man diese Argumente zwar auch gewusst, mur gab es zu diesem Thema eine Umfrage, wie würde sich das Badeverhalten der Salzburger ändern, würde der Auschneidersee zum Baden freigegeben. Die Umfragewerte haben klar ergeben, die Salzburger würden im Badeverhalten vom Flachgau und Salzkammergut auf Wals ausweichen. Somit war es eine klare Aussage, dass eine massive Verkehrsbelastung sowohl für Wals-Grünau oder über Käferheim erwachsen würde, was zur Folge hatte, dieses Ansinnen stillzulegen.

Bei aller Wertschätzung des Ansinnens wären die Gemeindevertretung angehalten, unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung und der bestehenden massiven Verkehrsbelastung mit der betroffenen Bevölkerung parteifrei zu diskutieren und zu entscheiden. Die Frage nach der zu erwartenden Verkehrsbelastung ist primär zu klären. Wenn das nicht gemacht wird ist das Ganze ein schäbiges Spiel.



Helmut Auer, 5071 Wals