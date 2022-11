Was ist mit dieser Post los?

Mittlerweile gibt es viele Beschwerden. Wenn es nicht zusätzlich eine Paketzustellung gäbe, wären alle arm dran. Ich habe einmal gelesen, das Management der Post boomt. Aber sicher nicht mit Kundenbetreuung. Ich bin froh, meine Briefe per Mail versenden zu können. Ist daran die Post beteiligt? Pakete werden von einem Paketservice geliefert, gut so kommen sie an.

Was ist los mit dieser Post? Nicht zu vergleichen mit früher. Der Postbote kannte seinen Rayon und hatte Kontakt zu den Kunden. Es zahlt sich nicht mehr aus, einen Zusteller kennen zu lernen, in ein paar Tagen ist er ausgewechselt und deponiert die Zusendungen, meist nur Werbung, irgendwo, notfalls auf dem Müllkübel.

Ich kann nicht verstehen, warum von diesem angeblichen Gewinn nicht auch die Leute an der Basis profitieren und entsprechende Ausbildung bekommen. Bei diesem Image würde ich lieber arbeitslos bleiben als in so einen Betrieb zu wechseln. Meinen Postkasten dürfen die Spinnen umgarnen, es zahlt sich nicht aus, ihn zu öffnen.





Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf