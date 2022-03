Was ist nur mit der Regierungspartei los?

Schon vor Monaten hatten wir Zweifel an den Taten, Handhabungen, Handlungen und dem Großgetue des zweiten Mannes im Lande angekündigt. Es hat sich bewahrheitet, dass auch ein Sobotka Dreck am Stecken haben muss, denn das ist die Philosophie einer schwarz/türkisen Partei. Nicht ohne Grund sind diese Leute in dieser Partei, denn da konnte man über Jahre in der Koalition mit der SPÖ sich insgeheim die Strukturen aufbauen die Emporkömmlinge vorbereiten auf die strukturelle Machtübernahme von Österreich. Zum Glück heißt es nicht umsonst "Hochmut kommt vor den Fall", denn jetzt wird Stück für Stück aufgedeckt, welche Machenschaften, wirtschaftlichen Beweggründe sich wirklich hinter der ÖVP verbergen. Wie ein Pyramidenspiel werden alle Ämter durch Freunderlwirtschaft und Machenschaften von Vertrauten besetzt, um alle Machtbefugnisse in Händen zu halten.

Da hier, wie die Vergangenheit so zeigt, alle Parteien ähnliche Strukturen und Vorgangsweisen aufweisen, ist es fast verantwortungslos, hier irgendjemanden alleinig regieren zu lassen.

Ich verweise einmal mehr darauf, dass unsere Regierungsform geändert werden muss, um mehr Mitsprache durch das Volk zu erhalten, ansonsten werden wir irgendeinmal in einer autoritären Regierung enden, sofern wir das nicht schon sind, denn mitreden dürfen wir nur einmal in fünf Jahren und alle Volksbegehren werden automatisch abgelehnt.

Somit sind die Wünsche und Forderungen für die Partei ad acta, da das Volk es sowieso nicht versteht, was die so machen.





Frank Christian, 4971 Aurolzmünster