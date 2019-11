Was ist wahr? Was ist gefälscht?

Nachlesen: "Was ist wahr?" - Alexander Purger

Ja traurig, dass es immer schwerer wird zu erkennen, was ist wahr und was ist gefälscht. Freitag 22. 11.: Der Wetterbericht ist ganz gut, aber der Blick aus dem Fenster zeigt Nebel. Wir möchten gerne zum Wandern gehen und hätten gerne Sonne. Ganz einfach: Handy in die Hand nehmen und eine Webcam in der gewünschten Gegend googeln. Das Suchergebnis zeigt: Wunderschöne Landschaft, strahlende Sonne, aber Vorsicht das erste Bild ist nur Werbung, das Bild der Webcam kommt danach. Man sieht gutes Wetter (wie von uns erhofft), die aktuelle Uhrzeit ist eingeblendet, aber stimmt das jetzt auch wirklich? Könnte das nicht auch ein Bild vom Vortag sein, Zweifel kommen auf, das Vertrauen in die digitalen Medien ist nicht mehr wirklich vorhanden.

Alles noch einmal kontrolliert, habe ich mich vielleicht vertippt, zur Sicherheit noch eine andere Webcam in der Nähe angesehen. Es hat alles gestimmt und wir konnten eine schöne Wanderung bei gutem Wetter machen.

Auch wenn dieses Mal alles gestimmt hat, werden Medien, die den Wahrheitsgehalt gründlich prüfen, immer wichtiger.



Gerhard Haberl, 5020 Salzburg