Was kann Bayern besser?

Blickt man bei einem Flug von Deutschland nach Österreich aus dem Fenster, zeigt sich der Grenzverlauf im Luftbild der Landschaft. Bayern ist viel weniger zersiedelt als Österreich. Es gibt hierzulande mehr Großmärkte mit Großparkplätzen, mehr Industriehallen gut verstreut, mehr Straßen und Kauffläche pro Einwohner als beim westlichen Nachbarn oder sonst wo in Europa. Ein Hauptgrund ist wohl die raumplanerische Zuständigkeit. In Bayern entscheidet eine übergeordnete Institution, in Österreich der Bürgermeister.

Ein Bürgermeister tut sich schwerer, Nein zu sagen, wenn gewinnbringend umgewidmet werden soll. Industriebetriebe bringen Geld für die Gemeindekasse. Weder das Wachstum unserer Nahrungsmittel noch das schöne Landschaftsbild können beim momentanen finanziellen Ertrag mithalten mit der Zerbauung. Allerdings ist auch Bayern trotz der besseren Raumplanung kein armes Land. Dabei ist die Bodenverschwendung mittlerweile medial und auch politisch zum Thema geworden. Eine der Regierungsparteien versucht, durch entsprechende Gesetzgebung ihren Beitrag zu einer Besserung der Situation zu leisten. Im Regierungsprogramm steht, dass der Bodenverbrauch auf ein Viertel reduziert werden soll.

Aber unwillige Länder, einige Städte und viele Gemeinden blockieren. Und in vielen konkreten Einzelfällen wird noch immer umgewidmet, so wie das seit Jahren geschieht. Das Land Salzburg ist keine Ausnahme. Man denke aktuell an die industriellen Expansionspläne in Adnet. Oder an die Gnadenalm unterhalb von Obertauern, wo 10.000 Quadratmeter Bauland gewidmet werden sollen. Wir brauchen dringend ein Gesetz, das der Bodenversiegelung wirksam Einhalt gebietet.

Josef Kogler, 5020 Salzburg