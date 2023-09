Was kann KI wirklich?

Dass die absurde Behauptung, KI könne besser Faktenwissen vermitteln als Menschen, so viel Raum in der SN (und ein eigenes Buch) bekommt, ist eine Niederlage. Die Liste der ChatGPT-Faktenfehler, die ich von meinen Jugendlichen erfahre, wird fast täglich länger. Vielleicht kann KI solchen Unsinn genauso gut verbreiten wie unkritische Journalisten?

Im Ernst: Sogenannte künstliche "Intelligenz" reiht nach ausgefeilten statistischen Methoden Wörter aneinander, damit sie wie von Menschen klingen, "versteht" aber inhaltlich gar nichts. Wertvoll und nützlich zur Mustererkennung in großen Datenmengen, aber nicht für den kritischen Umgang mit Fakten, den wir Schülerinnen und Schülern vermitteln wollen.



Peter Markom, 3430 Tulln