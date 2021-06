Was kann man Brandstetter vorwerfen?

Zum Artikel "Die Könige der Welt" (SN v. 12. 6.) von Eva Rossmann:

Sie nennt die Herren Schmid, Brandstetter, Pilnacek, Kurz und Blümel und fragt, ob man alles tun darf, was nicht verboten ist, und ob diesen die Scham abhandengekommen ist … Dann aber schweift sie ab und kommt auf alte Geschichten zu sprechen, die mit dem gegenwärtigen Diskurs, bei dem es um Meinungsfreiheit und Verletzung von Persönlichkeitsrechten geht, absolut nichts zu tun haben.

Ich hätte gerne gewusst, was sie glaubt, einer integren Persönlichkeit wie dem Herrn Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter vorwerfen zu müssen beziehungsweise vorwerfen zu können. Was hat dieser getan, wofür er sich schämen müsste?

Brandstetter hat auf Grund von rechtswidrig an die Öffentlichkeit gelangter Chats seine Mitgliedschaft beim Verfassungsgerichtshof zurückgelegt. Er hatte in dem besagten Chat mit SC Pilnacek, bei dem es um den Verfassungsgerichtshof gegangen war, Pilnaceks spitzen Äußerungen nicht gut geheißen, sondern als "bissig" abgetan … Bei nüchterner Betrachtung dieser Angelegenheit wäre für Brandstetters Schritt, seine Richterfunktion zurückzulegen, kein hinreichender Grund gegeben gewesen. Offensichtlich wollte sich Brandstetter keinen weiteren Anfeindungen aussetzen. Für unser Gemeinwesen jedoch und wohl auch für das Höchstgericht selbst ist sein Ausscheiden zweifellos als Verlust zu werten.







Dr. Rudolf Pöschl, 5232 Kirchberg bei Mattighofen