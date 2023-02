Was kann man sich von Politikern/-innen in der Stadt Salzburg erwarten?

Diese Frage stelle ich mir seit einigen Wochen in Bezug auf die politischen Agenden in der Stadt Salzburg. Auf der einen Seite geht es um das von der ÖVP verantwortliche Bauamt. Bürger/-innen, die in Miete wohnen, haben keine Möglichkeit sich zu beschweren - "Parteienstellung", wenn sich z. B. herausstellt, dass eine Wohnung von der Stadt gar nicht hätte genehmigt werden dürfen, da massive Mängel festgestellt wurden, die zu schweren Unfällen hätten führen können, wie ein elektrischer Entlüfter in der Dusche oder keine Zufahrt für die Feuerwehr - Rettung aus dem 4. Stock ohne Lift nicht möglich! Keine Chance für eine Änderung. Auch keine Aussicht auf eine andere Wohnung, da die ÖVP das Sagen hat! Da gab es Sager von einem ÖVP-Funktionär wie: "Ein arbeitender Syrer ist mir lieber, als ein arbeitsloser Querulant!" Wobei diese angesprochene Person gar nicht arbeitslos ist, sondern aus psychischen und physischen Gründen nicht arbeiten kann.

Auf der anderen Seite geht es um das von der SPÖ verantwortliche Ressort Soziales. Bei der Wohnungsvergabe bekommen meistens ausländische Bürger/-innen die Wohnungen und Inländer, wie oben erwähnt, bekommen nicht einmal eine 30-m²-Wohnung! Auch werden von dieser Abteilung extrem hohe Wohnkosten-Zuschüsse gewährt, z. B. für eine 120 m² große geförderte Neubauwohnung, die ca. über 1000 Euro Miete kostet und durch eine Überförderung kostet sie 400 Euro Miete!

Der eine bekommt nicht einmal eine 30 m² große Wohnung aus der ÖVP-Zuständigkeit und der andere bekommt 65% Wohnkosten-Zuschuss locker vom SPÖ-verantwortlichen Sozialbereich!

Die in der Überschrift enthaltene Frage ist damit beantwortet: Man kann sich von bestimmten gewählten Politikern in der Stadt Salzburg nichts erwarten!



Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg