Was kann man vertreten?

Zum schmalen Grat zwischen Moral und Zynismus (SN v. 9. 4.):

Der in Europa immer lauter werdende Ruf nach einem Öl- und Gasembargo gegen Russland erscheint vor dem Hintergrund der grauenhaften Geschehnisse in der Ukraine auf den ersten Blick mehr als begründet. Aber welches Ergebnis erwartet man von einem solchen Embargo? Wirtschaftssanktionen haben noch nie einen Krieg beendet. Eine sofort wirksame Hilfe für die Ukraine wäre das nicht. Also könnte das Ziel - abgesehen von der Beruhigung des eigenen Gewissens durch diese Solidaritätsbezeugung - nur eine starke langfristige Schädigung Russlands als Druckmittel sein. Dann gilt es aber die Konsequenzen eines solchen Embargos auch für unser stark energieabhängiges Österreich genau abzuwägen. Die Folgen wären für uns dramatisch. Abgesehen von dem weiteren enormen Anstieg der Inflation bis hin zur Rezession würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen mit all den Folgen einer gewaltigen Arbeitslosigkeit. Dass wir dann erst recht der Ukraine beim Wiederaufbau nicht mehr helfen könnten, versteht sich von selbst. Die Ablehnung eines solchen Embargos hat nichts mit mangelnder Moral oder Solidarität, sondern mit sachlich begründeter Vernunft zu tun. Wie SN-Redakteur Richard Wiens richtig schreibt, kann es nicht die Lösung sein, Europas Bürger einer für sie so teuren Schocktherapie auszusetzen.







Dr. Wolf Schuler RA em., Salzburg