Was läuft gut in diesem Land? Alles!

Meine Frau und ich haben in den letzten Jahren 65 verschiedene Länder bereist. Dabei haben wir festgestellt, dass es in keinem einzigen Land auch nur annähernd so gut ist wie bei uns, und das in allen Dingen.

Ich könnte jetzt unzählige Beispiele anführen, was aber hier den Platz sprengen würde. Nur eines: von den 65 Ländern, wo wir waren, kann man bei vielleicht bei fünf das Wasser aus dem Wasserhahn trinken und problemlos gute ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Die Frage ist also einfach zu beantworten: im Vergleich zu anderen Ländern alles!





Willi Feldbacher, 5101 Bergheim