Was machen mit 20 bis 25 Forderungsausfall?

Die gesundheitliche Ansteckungsgefahr scheint gut in Griff zu sein - was mir Sorge macht, ist die Ansteckungsgefahr durch die vor uns liegende Insolvenzwelle.

Mein Kunstverlag zählt einige hundert Wiederverkäufer, die großteils touristisch orientiert sind. Meine Sorge ist, dass im nächsten Jahr ca. 20 bis 25 Prozent von ihnen die Segel streichen werden. Was machen mit 20 bis 25 Prozent Forderungsausfall? Die Ansteckungsgefahr ist immens, wenn man davon ausgeht, dass jede Insolvenz mindestens 20 Gläubiger trifft. Mein Vorschlag: Als Teil des Hilfspaketes des Staates Österreich sollten Forderungsausfälle, die durch die Coronakrise verursacht werden, zu mindestens 90 Prozent abgedeckt werden. Ansonsten sehe ich schwarz für die kleine, eigentümergeführte Betriebsstruktur in Österreich! Man darf ja noch auf Wunder hoffen!





Harald Eisl, 5340 St. Gilgen