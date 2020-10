Was macht Corona mit uns?

Viele Menschen leben mit der Angst sich anstecken zu können. Dies führt zu einer starken Verunsicherung und damit zu einer Verhaltensweise, die einerseits zu einem inneren, wie äußeren Rückzug führt, andererseits zu einem "Ist eh Wurscht". Aber was machen jene, die seit jeher über das Wohl des Einzelnen Verantwortung tragen? Wie es scheint, wird wieder Druck ausgeübt und vielerorts kommt es zu Unterdrückung und psychischer Gewalt, denn wenn man Angst schürt, sind Menschen leichter regierbar und unter der Decke der Normalität wird die Freiheit mit Füßen getreten. Man will den braven und folgsamen Bürger, und nicht den für sich Verantwortlichen. (Sagt schon Goethe: Die Regierung ist die beste, die den Menschen lehrt sich selbst zu regieren) Das heißt unter der Oberfläche des normalen Lebens brodelt es in Wirklichkeit an Zwangsvollzüge, Maßregelung und autoritären Führungsstil. Besonders sind jene betroffen, die die Menschenrechte, also das Recht auf Leben, Freiheit und Demokratie für sich als Wert hochhalten und diese Rechte für alle postulieren. Man mag hoffen, dass sich einiges Tages Werte, wie Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeit durchsetzen - den die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!





Mag. Bernd Rosenkranz, 5020 Salzburg