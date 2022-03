Herr Resch, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke und Sichtweisen, was das "westlich sein" ausmachen könnte (Wochenende v. 19. 3.). Liegt es im Kopf, im Geist, am Geld, am Gefühl, oder anderen, schwierig festzumachenden Werten!? Danke für den Ein- und weiter den dadurch einhergehenden Ausblick der eigenen Haltung, Gesinnung.

Ich hoffe, dass gegenseitige Achtung, Verständnis, Hilfsbereitschaft, ehrlicher Umgang und Offenheit auf Dauer sich durchsetzen mögen.

Alois Perwein sen., 5541 Altenmarkt