Was macht die Ex-Kanzler-Brigade bei Putin?

Die Drohgebärden des russischen Machtmenschen Putin zur Situation im Ukraine-Konflikt werden immer heftiger. Wider jegliches Völkerrecht, der UN-Charta und weiterer Abkommen lässt er in der Ostukraine einmarschieren, negiert unabhängige Fakten, bedient sich Fake News und stellt derzeit wohl die größte Gefahr für den Frieden in Europa und in der Welt dar. Derzeit werden weltweit von politischer Seite harte Sanktionen angekündigt, doch wie sieht es bei ehemaligen Politikern aus, angefangen von der österreichischen und deutschen Ex-Kanzler-Brigade wie z. B. Schüssel, Kern, Gusenbauer und Schröder oder bei der ehemaligen österreichischen Außenministerin, deren Ehrengast Putin war und vor den sie sich niederkniete? Alle nagen keineswegs am "Hungertuch" und sind wahrlich nicht auf ihre Nebeneinkünfte aus ihren Aufsichtsrat-Funktionen in russischen "Großunternehmen" angewiesen. Wenn sie noch einen Funken Ehrenkodex haben, müssten sie, und viele andere auch, sofort aus Protest aus diesen "beratenden" Funktionen ausscheiden. Das würde sich wohl jeder Staatsbürger, der den Machtmissbrauch Putins verurteilt, erwarten. Man darf gespannt sein.

Dr. Helmut Lamprecht

6071 Aldrans