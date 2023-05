Was macht uns wirklich glücklich?

Ein Zitat aus Afrika sagt mehr als tausend Worte: Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Was soviel heißen soll, dass es an uns allen, mit Betonung von "uns allen", liegt, eine Änderung herbeizuführen.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich bewusst zu entscheiden. Wie verhalte ich mich als Konsument bei Kaufentscheidungen? Was will ich haben oder was brauche ich tatsächlich? Woher beziehe ich meine Ware? Benötige ich wirklich alle paar Jahre ein neues Smartphone-Modell oder eine neue Couch und macht mich das glücklich? Wie soll mein Garten aussehen, soll er wild und naturbelassen sein und der Artenvielfalt dienen, allerlei Insekten, Vögel oder Amphibien anlocken oder entscheide ich mich gegen die Natur und mähe meinen Rasen im Wochentakt, sauber aufgeräumt und statisch als wäre er ein "vergrößertes Wohnzimmer"? Muss ich wirklich jeden Meter mit dem Auto fahren oder ist es nicht sinnvoller, dem Körper und der Psyche zuliebe sich mehr zu bewegen und der Natur in all ihren Facetten, anstatt dem Stöpsel im Ohr zu lauschen?

Wir können also noch viel lernen und zum Positiven bewegen, wenn wir die Lebensführung, aber auch unseren Lebensstil zu ändern versuchen und alte Denkmuster ad acta legen.

Es liegt an unserer Eigenverantwortung und unserm Bewusstsein um (wieder) eine "schöne" Welt zu erschaffen.





Daniela Pichler, 5324 Hintersee