Was man nicht tragen soll

Am Anfang war alles viel einfacher - die Welt war real und voller Entdeckungen,

der Mensch war wild und authentisch. Den Rest der Geschichte kennen wir:

Danke Google! Alexa! Wikipedia!

Wir haben einen Punkt erreicht, wo wir uns die Frage stellen sollten: Wollen wir so weitermachen? Also manipulierbar, fremdbestimmt, kritiklos alles kaufen, Hauptsache billig, ein ständiges Jagen nach dem nächsten Adrenalinkick . . . Oder ist die Zeit der Selbstreflexion gekommen um herauszufinden, was uns gut tut und was eben nicht.

Dies bedeutet nichts weniger als das Verlernen falscher Dogmen und das (Wieder)-erlernen und Fördern der Eigenkompetenz.

Wenn man Sie fragt, wie oft Sie lebensbedrohliche Giftsubstanzen konsumieren,

seien Sie bitte nicht zu schnell, mit "nein, nie!" zu antworten - möglicherweise

tragen Sie solche auf der Haut. Chemische, oft sehr giftige Hilfsmittel verleihen satte Farben, machen Stoffe glatt, weich und kuschelig. Dass sie Krebs auslösen können, wird ihnen niemand gerne erzählen, nicht wahr? Ca. 700 "Textilhilfsmittel" - so die diplomatische Bezeichnung für Giftstoffe - sind sehr häufig in unserer Kleidung zu finden (auch bei sehr teuren, bekannten Marken).

Hier ist eine kurze (unvollständige) Auswahl der wichtigsten und gefährlichsten mit

den schädlichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit:

Azofarben (satte, stabile Farben) - Krebs;

Dispersionsfarben (bunte, satte Farben) - Asthma;

Formaldehyd (knitterfreie Stoffe) - Leberschäden, Krebs;

Glyxol (Weichmacher) - hormonelle Änderungen, Nierenprobleme, Juckreiz;

Organozinnverbindungen (Imprägnierung) - schädigen Hormon- und Immunsystem;

PFOA (wasserdichte Kleidung) - Nieren- Hoden- Leberkrebs;

PCP (gegen Schimmel auf Lager- und Importware) - Kopfschmerzen, Asthma

usw.

Wie erkennen wir diese Teile? Wenn die Kleidung nach Chemie riecht, wenn die Farben sehr stark und satt sind, wenn Sie "separat waschen" finden, "knitterarme", "bügelfreie" Kleidung, wenn Sie wasserabweisende Kleidung zu oft tragen usw.

Die gegenwärtige Pandemie - andere tiefgreifende Ereignisse - irgendwo brennt es immer. Wir werden von sogenannten Krisen beeinflusst. Das Wort "Krise" - "crisis", abgeleitet vom griechischen "Krisis" - bedeutet "Entscheidung".

Warum sollten wir uns für einen ökologischen Suizid entscheiden? "Suicide notes are written once, life notes must always be written . . ." (J. S. Foer). Ohne bewusste Entscheidungen ist jedes Wissen lediglich Wissen, man bleibt beim "Talking the Talk" statt "Walking the Walk".

Lassen Sie uns darüber nachdenken. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, spüren Sie in sich hinein, was Ihnen guttut, und vor allem: Seien Sie achtsam in Ihren Entscheidungen.





Dr. Manuela Wehinger, 5020 Salzburg