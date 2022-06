Was mein Herz erfreut

Zwischen der Nissen-Straße und dem Höglwörthweg gibt es neben dem Almkanal einen schmalen Gehweg. So gut wie daneben eine verkehrsentschleunigte Straße, auch für Radfahrer. Letzten Samstag war ich in der Früh zu Fuß unterwegs, kaum seh ich den Weg, denke ich: Ah, es ist Samstag, nicht mal 7, nimm den Weg.

Nach 20, 30 Metern sehe ich eine Radfahrerin auf mich zukommen.

Und sie macht, was ich dort noch nie erlebt hab: Sie bremst und steigt ab. Ich: "Danke, you make my day." Sie: "Ich weiß eh, ich darf hier nicht fahren, aber ich dachte, Samstag um die Uhrzeit, da kommt eh niemand. Und: Es ist ja so schön hier."

Die einfachsten Übungen sind die schwierigsten: Fehler erkennen, einsehen, eingestehen und freundlich zueinander sein.



Gerhard Grabner, 5020 Salzburg