Was mit Kraftfahrzeugen und Verkehr zusammen hängt, dauert hier länger

"Wann der Herrgott net will, nutzt des gar nix!" So oder ähnlich ergeht es vielen Menschen, aber auch jenen Grün-Politikern/-innen, wenn diese ihre Wünsche bei den Bürgermeistern/-innen ihrer Städte deponieren, wie zuletzt in der Stadt Salzburg zum Thema 30 km/h auf den Straßen im Salzburger Stadtgebiet, wie dies schon in manchen europäischen Städten (zuletzt Paris und Brüssel) als fortschrittlich im Sinne der Sicherheit und Lebensgefühls der Menschen in den Städten erfolgreich umgesetzt wurde.

Ja, die Autofahrer darf man nicht verprellen, das hat hier noch Vorrang in den engmaschigen Denkmustern der Macht, schon wegen der Folgen für die Parteien, die in Richtung nächster Wahlen drohen könnten.

Da werden solche Vorschläge dann als Placebos, die nichts bringen, bezeichnet, was ich so umlege, als wären in den Städten, welche inzwischen diese Geschwindigkeitsreduzierung schon verordnet haben, nur Dummköpfe dafür verantwortlich. Wieso, kann man täglich beobachten? Dann dürfen diese Eiligen nicht mehr mit 50 oder 60 km/h in den nächsten Stau aufschließen, der sich vor ihnen auftut und wiederum längere Stehzeiten hervorruft, in denen ihr Automotor sinnlos weiterläuft und so für Schadstoffe für die Stadtbevölkerung sorgt.

Liebe Frau Stadträtin Berthold, es dauert halt etwas länger in unserer Stadt, was mit Kraftfahrzeugen und Verkehr zusammen hängt, irgendwann muss es dieser Politik schon einfallen, und zwar dann, wenn alle Fahrstraßen zugeparkt mit stehenden Autos und Öffis sind, die wegen Unpünktlichkeit kaum noch sinnvoll benutzt werden können, dann wird man nicht umhin kommen, an unseren Stadtgrenzen großzügige Parkmöglichkeiten zu errichten und das Einfahren in das Zentrum kostenpflichtig machen. Aber zur Zeit gilt hier bei uns noch: "Wer wagt, der verliert."

Nach dieser Prämisse leben wir halt zur Zeit!



Herbert Hofmann, 5020 Salzburg