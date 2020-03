Was muss jetzt alles getan werden?

Eine herausfordernde Zeit, die wir jetzt durchleben. Viel muss getan werden, um hoffentlich diese Krise bald überstanden zu haben, Einerseits das Verständnis aller, Einschränkungen, wie die Ausgangsbeschränkung in Kauf zu nehmen. Andererseits muss viel Steuergeld in die Wirtschaft investiert werden. Beides ist wichtig und richtig. Was mir fehlt ist, dass so wie in Deutschland, auch an die Arbeitnehmer gedacht wird. Auch hier gibt es Existenzängste und durch die Verdienstausfälle, für viele das Problem die laufenden Kosten wie Miete und Kreditrückzahlungen

nicht mehr zahlen zu können.

Vor zehn Jahren hatten wir in Salzburg ja noch den Wohnbaufonds, der in solchen Situationen einspringen hätte können. Nachdem ich davon ausgehe, dass zum Zurückzahlen alle gebraucht werden, sollte man jetzt auch an alle denken.







Franz Bauernfeind, 5450 Werfen