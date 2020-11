Was muss noch alles passieren?

Mit dem Leitartikel von Andreas Koller "Was die Tat unerträglich macht" in der SN vom 7.11.2020 in Bezug auf den Terroranschlag in Wien spricht er mir und vermutlich dem Großteil seiner Leser aus der Seele. Was muss denn noch alles passieren, bis der Gesetzgeber seine Rechtsnormen und deren Administration den tatsächlichen wie potentiellen Bedrohungen entsprechend gestaltet und auch durchsetzt. Der Staat hat die Pflicht, seine Bürger auch vor politisch/religiös motivierten Bedrohungen zu schützen. Mit übertriebener Toleranz seitens Gesetzgeber und Justiz wird man den Problemen nicht beikommen. Denn, wie heißt es so schön - wenn die Toleranten die Intoleranten gewähren lassen, haben die Intoleranten gewonnen.

Reg. Rat Viktor Hopfer

5400 Hallein

Quelle: SN