Was nützt Sparen des Einzelnen

Seit die Energiekrise spürbar geworden ist, spare ich in Gedanken an meine fünfte und jüngste, fünfjährige Enkelin bewusst Energie, damit auch sie noch ein möglichst erfülltes Leben führen kann. Aber seit langem frage ich mich, wie sich das mit Autorennen in Salzburg und anderswo verträgt? Werden da nicht Unmengen von CO₂ in die Luft geblasen? Und wofür? Für die Umwegrentabilität? Zählt die mehr als unser aller Zukunft? Was nützen unsere individuellen Sparmaßnahmen, wenn im Großen schranken- und rücksichtlos weiter CO₂ in die Luft geblasen wird?





Dr. Ilse Hanak, 5026 Salzburg