Was nutzen Panzer für den Frieden in der Ukraine?

Nun hat auch Deutschland grünes Licht für Panzerlieferungen in die Ukraine gegeben. In Summe werden es wohl nicht mehr als 100-150 Kampfpanzer sein, die der Westen gewillt ist, aufzubringen. Für eine echte Wende im Krieg und für nachhaltige Angriffsoperationen benötigt die ukrainische Armee aber ein vielfaches der zugesagten Menge an Kampfpanzern. Neben Herausforderungen bei Ausbildung, Logistik und Erfahrung mit westlichem Gerät läuft der Ukraine die Zeit davon und das Sterben wird nur verlängert. Statt in halbherzige Panzerlieferungen zu investieren, sollte die geballte Kraft des Westens in Diplomatie für Frieden fließen.

Mag.(FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems