Was passiert mit den Gewinnen aus den neuen Preisen?

Sehr geehrte Geschäftsleitung der Salzburg AG! Nun habe auch ich Ihr Schreiben über den zukünftigen Strompreis erhalten.

Vor einigen Jahren wurde ca. 500 m von uns entfernt in der Salzach ein Kraftwerk errichtet. Natürlich gab es wie immer einige Personen, die mit diesem Bauvorhaben nicht einverstanden waren, ich gehörte nicht dazu und war sehr positiv eingestellt. Es gab eine Infotafel, in der Sie mitgeteilt haben, dass mit der Errichtung dieses Kraftwerks eine große Zahl von Haushalten (genau kann ich mich nicht an die Zahl erinnern) mit Strom versorgt werden können. Nun schreiben Sie, dass Sie den Großteil des Stroms auf den europäischen Beschaffungsmärkten kaufen. Sollte dies bedeuten, dass der Strom von diesem Kraftwerk nicht für die Salzburger Bewohner eingesetzt wird und von Ihnen an die europäischen Beschaffungsmärkte geliefert bzw. verkauft wird?

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine kurze Info senden.

Der Strompreis im Jahr 2021 war laut Rechnung bis 31. 7. 6,58 Euro netto, ab 1. 8. 7,22 Euro. Ab 1. 1. 2023 wird laut Ihrem Schreiben der Preis netto 27 Euro betragen.

Wenn ich dies falsch errechnet habe, bitte ich Sie um eine kurze Info. Dies wäre eine Erhöhung um ca. 350%, d. h mehr als Verdreifachnung.

Unvorstellbar! Wie kann man dies begründen?

Ich nehme an, dass Sie mit den alten Preisen auch Gewinne erzielt haben. Da ich annehme, dass Sie bei den Herstellungskosten keine besondere Erhöhung haben, frage ich mich, was machen Sie mit den fantastischen, riesigen Gewinnen, die Sie durch die neuen Preise erwirtschaften?

Außerdem planen Sie, ein neues Kraftwerk bei Werfen zu errichten. Wird der dort erzeugte Strom auch nicht an die Bevölkerung in Salzburg bzw. Österreich geliefert?

Heinz Scheurer, 5020 Salzburg