Was sagt die Gutachterkommission zum Projekt Rehrl-Platz?

Der Meinung von Herrn Dr. Grafinger was das Bauvorhaben am Rehrl-Platz betrifft, kann man nur voll zustimmen. Unser Altstadterhaltungsgesetz (ein Landesgesetz aus dem Jahre 1967) ist seinerzeit beschlossen worden, weil die Baubehörde der Stadt bis dahin immer wieder Bauvorhaben genehmigt hat, welche die historische und

baukünstlerische Qualität unserer Altstadt in zunehmendem Maße zu zerstören drohten. Ab diesem Zeitpunkt musste Jedes Bauvorhaben in der "Schutzzone" einer Gutachterkommission vorgelegt werden und ohne ein positives Gutachten dieser Kommission durfte nicht gebaut werden.

Alle diese Maßnahmen haben in der Folge immerhin dazu geführt, dass unsere Altstadt mit der Auszeichnung, ein Teil des Weltkulturerbes zu sein, bedacht wurde. Es wäre daher hochinteressant, wenn das Gutachten der Kommission zu diesem Projekt am Rehrl-Platz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würde.



Arch. Dipl.-Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg