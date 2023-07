Was sagt Totschnig zur neuen Gentechnik?

Am 5. Juli 2023 will EU-Kommissarin Stella Kyriakides eine Novelle des EU-Gentechnikrechts vorstellen.

Für die deutsche Gentechnik-Expertin Annemarie Volling ist klar: Die "EU-Kommission plant nahezu eine vollständige Deregulierung neuer Gentechnik-Pflanzen." Das Recht auf gentechnikfreie Erzeugung und das Vorsorgeprinzip würden ausgehebelt. Die Gentechnik-Konzerne könnten ihre Gentechnik-Pflanzen ungeprüft in Saatgut, auf Äcker und Futtertröge bringen und sich ihre Profite sichern. Sie prognostiziert eine Patentierungswelle. Kleiner und mittlere Züchter stehen laut Volling damit vor dem Aus (Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt (BLW), 23. 6. 2023).

Und wie verhält sich die österreichische Bundesregierung bei diesem Thema? Immerhin ist ja die gentechnikfreie Landwirtschaft in Österreich ein vertrauensvolles Zukunftskonzept.

Das BLW berichtete am 21. 4. 2023, dass Umweltministerin Leonore Gewessler und Verbraucherschutzminister Johannes Rausch an EU-Kommissarin Stella Kyriakides appellierten, eine Sicherheitsprüfung für gentechnisch veränderte Produkte und die Kennzeichnungspflicht beizubehalten. Leider habe ich von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig überhaupt noch nichts gehört, welche Meinung er beim Thema "Neue Gentechnik" vertritt. Ich erinnere daran, dass die ehemalige Bio Austria Obfrau Gertraud Grabmann und GLOBAL 2000 Chefin Agnes Zauner im Dezember 2022 an Leonore Gewessler und Norbert Totschnig 420.757 Unterschriften von Menschen übergaben, welche die "Neue Gentechnik" ablehnen.

Aus meiner Sicht wäre dies Grund genug, für den Landwirtschaftsminister mit seiner Meinung zur "Neuen Gentechnik" an die Öffentlichkeit zu gehen.

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee