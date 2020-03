Was schickt die Gesundheitskasse?

Am Dienstag, 18. März, erhielt ich ein persönlich adressiertes, aufwendiges Kuvert mit einem farbigen "Newsletter" der Gesundheitskasse, Landesstelle Salzburg. Darin werden fünf Kurse beworben, von denen drei bereits Anfang März begonnen haben.

Da unsere Post im Ort zuverlässig arbeitet, schließe ich aus, dass dort die Sendung liegen geblieben ist. Was mich aber zu diesen Zeilen veranlasst, ist das Hauptthema, nämlich der ebenfalls auf drei Seiten beworbene Gesundheitstag am 26. März von 9 bis 19.30 Uhr.

Wie man aus den Vorjahren weiß, ist das ein Massenevent, der so sicher nicht stattfinden darf. Muss ich jetzt auch noch eine weitere Aussendung mit der Absage der Veranstaltung erwarten?

Klar braucht ein solches Medium eine Vorlaufzeit und wurde gedruckt, als noch nicht das ganze Ausmaß der Coronakrise absehbar war - allerdings konnte man dieses schon erahnen. Aber muss man dann auch noch kuvertieren, adressieren und vor allem die Postgebühr zum Fenster rausschmeißen? Ich finde es unverantwortlich, dass so mit unseren Sozialversicherungsbeiträgen umgegangen wird.







Erwin Loderbauer, 5162 Obertrum